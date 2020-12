VG Bad Ems-Nassau

Für eine zuverlässige Versorgung mit Trinkwasser investieren die Werke der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau erneut hohe Summen. Größte Projekte sind der Neubau eines Hochbehälters in Bad Ems, der mit rund 2,2 Millionen Euro veranschlagt ist, und die Verlegung einer Wasserleitung von Nievern nach Frücht. In der Höhengemeinde und dem Nachbarort Becheln tritt in langen Trockenperioden immer wieder Wassermangel auf. Die neue Leitung soll das Problem lösen.