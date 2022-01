In Zeiten der Corona-Pandemie gelten auch für Feuerwehren besondere Regeln, die durchaus diskutiert werden können. Doch das, was in Bettendorf passiert ist und schließlich an diesem Wochenende zum Rücktritt des Wehrführers führte, wirkt eher wie die Reaktion eines Einzelnen. Wir haben ein Gespräch mit dem Dienstherren der Einheit, Verbandsgemeindebürgermeister Jens Güllering, geführt.