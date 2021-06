Sie rückt näher, die Entscheidung, ob die Great Spas of Europe zum Welterbe erklärt werden. Im Juli tagt das Welterbekomitee im chinesischen Fuzhou – und wird eine lange Tagesordnung abzuarbeiten haben, denn die Sitzung des vergangenen Jahres musste aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Spätestens am 31. Juli wird also klar sein, ob sich die elf berühmten und charakteristischen europäischen Heilbäder des 19. Jahrhunderts mit dem Welterbetitel schmücken dürfen.