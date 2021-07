Wer will Mittelrhein-Weinkönigin werden? Frauen aus dem Anbaugebiet können sich als Kandidatinnen bewerben

Am 5. November wird in Bornich die 51. Mittelrhein-Weinkönigin gewählt. Junge Damen aus dem gesamten Anbaugebiet können sich ab sofort als Kandidatinnen bewerben. Teilnehmen dürfen nicht nur Winzertöchter, sondern alle Frauen, die Interesse und Spaß daran haben, das Anbaugebiet Mittelrhein sowie die Winzer und den Mittelrhein-Wein ein Jahr lang zu repräsentieren, teilt der Verein Mittelrhein-Wein mit.

In „normalen“ Zeiten sind die Mittelrhein-Weinkönigin und ihre Prinzessinnen bei rund 100 Terminen im Einsatz. Auf Wein- und Winzerfesten in der ganzen Region zwischen Bingen und Bonn, auf internationalen Messen wie der Grünen Woche oder der ITB und auf anderen großen Veranstaltungen wie etwa dem Rheinland-Pfalz-Tag. Auch Termine mit Ministern, Landräten und anderen Politikern gehören dazu, aber auch Moderationen von Weinproben oder die Teilnahme an Weinwanderungen und kulinarischen Events.

Pandemiebedingt waren die Termine der amtierenden Hoheiten Marie, Wiebke und Johanna hauptsächlich digital: Onlineweinproben, Onlineseminare, Onlineempfänge, Facebook-Posts ... Aufgrund der Verbesserung der Pandemie-Lage sind mittlerweile aber auch wieder persönliche Treffen und Veranstaltungen möglich – in den vergangenen Wochen beispielsweise der Besuch der Deutschen Weinmajestäten im Anbaugebiet Mittelrhein oder der Besuch einer Gruppe internationaler Sommeliers, die beide von der 50. Mittelrhein-Weinkönigin Marie begleitet wurden.

Als Nachfolgerinnen von Marie, Wiebke und Johanna sucht der Verein Mittelrhein-Wein nun junge, motivierte Frauen aus dem Anbaugebiet Mittelrhein, die Freude daran haben, die Mittelrhein-Weine und das Anbaugebiet regional, national und eventuell auch international zu repräsentieren. Es ist dabei keine Voraussetzung, eine Winzertochter zu sein. Alle Kandidatinnen werden bei mehreren gemeinsamen Treffen im Herbst gründlich auf die Wahl vorbereitet.

Kandidatinnen, die mindestens 18 Jahre alt sind, die Interesse am Wein haben, sowie Kontaktfreudigkeit, Witz, Charme und natürliche Schlagfertigkeit mitbringen, können sich bis einschließlich 15. August bei der Geschäftsführung des Vereins Mittelrhein-Wein bewerben. Lebenslauf, Foto und Motivationsschreiben sollten als PDF-Dokument per E-Mail an info@mittelrhein-wein.com geschickt werden. Für weitere Infos steht die Geschäftsführung des Vereins Mittelrhein-Wein zur Verfügung.