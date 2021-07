Wenn Teenager als Influencer im Youtube-Tagebau schuften: Kabarettistin Vera Deckers tritt auf Einladung des KulturWerks in Nassau auf

Unter dem Motto „Kultur im Stein-Park“ bietet das KulturWerk Nassau nach der pandemiebedingten Programmpause ab Ende Juli auf einer eigens dafür errichteten Open-Air-Bühne ein kleines Kulturprogramm unter freiem Himmel an. Den Auftakt macht am 31. Juli die Kölner Kabarettistin Vera Deckers.

Außerdem werden am 14. August die Band Garden of Delight und am 4. September der Kabarettist Florian Schröder im Freiherr-vom-Stein-Park gastieren.

Äußerst charmant und treffsicher bringe Vera Deckers Kabarett auf höchstem Niveau nach Nassau, heißt es im Vorfeld: „Mit Witz und Intelligenz erklärt sie, wie man Kommunikationshürden und Fallen des modernen Lebens überwinden kann.“ Die Kölnerin sei eine Meisterin ihres Fachs und spiele sich mit ihrem Programm „Wenn die Narzissten wieder blühen“ in Windeseile in die Herzen der Zuschauer.

Mit diesen Worten wird das Programm in der Pressemitteilung der Veranstalter beschrieben: „Die Narzissten haben die Macht übernommen. Verpackung ist wichtiger als Inhalt. Existent ist nur noch, wer online ist – und der Lauteste gewinnt. Das ist einerseits schrecklich, andererseits zum Schreien komisch. Helikoptereltern halten ihre Kinder auf der Schaukel an und Zucker für das neue Heroin. Teenager experimentieren nicht mehr mit Drogen, sondern posieren für Selfies und schuften als Influencer im Youtube-Tagebau.

Selbstverwirklichung ist das Gebot, und jeder kann ein Star sein. Aber wenn jeder die erste Geige spielt, wie klingt dann das Orchester? Und wieso kann man Schreihälsen nicht einfach den Twitter-Account sperren? Selbstoptimierer tragen Fitness-Tracker, zählen Schritte, Kalorien, Schweißtropfen, Rülpser und das Geschnarche im Schlaf. Solche Zeiten erzeugen Selbstzweifel: Kann Kabarett am Puls der Zeit sein, wenn man nicht mal eine Pulsuhr hat? Seit wann wird nicht mehr auf Begabung hin gefördert, sondern auf Verdacht? Und wieso werden im Flugzeug eigentlich keine Nüsschen mehr gereicht?“

Ursprünglich sollte der Kabarettabend mit Vera Deckers bereits 2020 stattfinden. Jetzt beginnt er am Samstag, 31. Juli, um 19 Uhr. Die Tickets kosten 18 Euro inklusive Gebühren und sind bei den lokalen Vorverkaufsstellen von Ticket-Regional sowie www.ticket- regional.de/kulturwerknassau für nummerierte und personalisierte Plätze erhältlich.

Eine Liste der regionalen Vorverkaufsstellen und weitere Informationen findet man unter www.kulturwerk-nassau.de/ tickets. Die für den ursprünglich geplanten Termin erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Das KulturWerk Nassau bittet die Besitzer dieser Tickets, sich rechtzeitig vor der Veranstaltung unter Telefon 0176/628.203 75 zu melden, damit ein nummerierter Platz zugewiesen werden kann.