St. Goarshausen

Es geht ihm richtig gut! Das kann er voller Überzeugung sagen. Er kann wieder lachen. Er kann sich an einem sonnigen Tag erfreuen oder an den mit Kreide liebevoll von einem Freund in seine Auffahrt geschriebenen Geburtstagsgruß. Denn besuchen geht ja nicht. Matthias Pflugradt, Stadtbürgermeister von St. Goarshausen, ist wieder zurück. In der Welt und in seinem Amt. Er hat seine Krankheit überwunden. Und er steckt voller Tatendrang – auch wenn sein Neubeginn mitten in die Corona-Krise fällt, die erst mal alles ausbremst.