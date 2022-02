Obertiefenbach

Wendemanöver wegen umgestürzten Baum: Verkehrsunfall auf der B260 zwischen Pohl und Kreuzung Bettendorf

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagabend, gegen 17:17 Uhr, auf der B260 in Höhe der Kreuzung Bettendorf / Obertiefenbach, wie die Polizei mitteilt. Am Unfallhergang waren zwei PKW beteiligt, beide Verkehrsteilnehmer bogen von der K50 aus Fahrtrichtung Bettendorf links auf die B260 in Fahrtrichtung Pohl ab.