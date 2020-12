Weitere Corona-Fälle: Altenheim und Schulen betroffen

In der Altenpflegeeinrichtung Haus Hohe Lay in Nassau sind mehrere Bewohner und Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Das teilt die Kreisverwaltung am Dienstag mit. Die Bewohner und Mitarbeiter befinden sich in Quarantäne.

Ebenso sind weitere Schulen betroffen. Nachdem ein Schüler der Karl-von-Ibell-Grundschule in Diez positiv getestet worden war, laufen die Kontaktermittlungen. Auch an der Grundschule in Katzenelnbogen wurde eine Schülerin in Quarantäne geschickt. Das Kreisgesundheitsamt stimmt auch in diesem Fall die weiteren Maßnahmen mit der Schulleitung und dem Träger ab.

Die Zahl der aktuell Infizierten im Kreis liegt bei 233 Fällen. Der Inzidenzwert des Landes für den Rhein-Lahn-Kreis der vergangenen sieben Tage beträgt 166.