Weißer Rauch in der Kurstadt: Kein Konklave der höchsten Kardinäle von Rom zur Papstwahl, sondern ein Schwelbrand war Grund für die unbekannte Rauchentwicklung, zu der die Freiwillige Feuerwehr Bad Ems in der Nacht zum Dienstag ausrückte. Es rauchte in einem Bungalow in zweiter Reihe der Bleichstraße – entdeckt hatte dies die Bewohnerin des Hauses selbst, die durch den Brandgeruch aufwachte und selbst die Feuerwehr alarmierte, und zwar gegen 4.20 Uhr in der Frühe.