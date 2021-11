Weihnachts-Vibe statt Strandfeeling am Fachbacher Beach: Die Campingplatzbetreiber wollen ihr Gelände auch in diesem Jahr zum „WinterWunderWeihnachtsla(h)nd“ umgestalten. Nachdem Corona-bedingt 2020 „nur“ ein Drive-in-Weihnachtsmarkt als Premiere möglich war, sollen Besucher in diesem Jahr per pedes die vorweihnachtliche Stimmung genießen – sofern die Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie dies dann zulassen.