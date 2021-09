Weigel-Nachfolge: Synode wählt neue Führung

Die Synode des evangelischen Dekanats Nassauer Land trifft sich am Freitag, 1. Oktober, um 18 Uhr zu ihrer Herbsttagung im Bürgerhaus in Miehlen. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Wahl fürs Amt des Dekans.

Renate Weigels Dienstzeit endet am 31. Dezember. Im Februar 2016 war Weigel zur Dekanin des neu gegründeten Dekanats Nassauer Land gewählt worden. Die Amtszeit endet nach sechs Jahren; Weigel, die im Oktober 63 Jahre alt wird, tritt für das Amt nicht mehr an.

Wer ihr Nachfolger werden soll, ist noch offen. Die Bewerber sollen erst in der Synode vorgestellt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Zahl an Plätzen im Bürgerhaus auf die stimmberechtigten Mitglieder beschränkt. Es besteht aber wieder die Möglichkeit, die Tagung per Livestream auf dem Youtube-Kanal des Dekanats Nassauer Land ab 18 Uhr im Internet zu verfolgen.

Der Link ist auch zu finden im Veranstaltungskalender der Seite evangelisch-nassauer-land.de