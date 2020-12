Nassau/Dausenau

Die Waldwichtel sind unter die Seefahrer gegangen und haben inzwischen sogar das verlassene Schiff der Lahnpiraten geentert. Bereits vor Wochen haben die 32 Dausenauer Kitakinder für einige Monate in der ehemaligen Kindertagesstätte am Bachbergweg in Nassau Unterschlupf gefunden. Deren Ex-Bewohner wiederum sind Anfang des Jahres dauerhaft vom Bachbergweg in die neu gebaute, zwischen dem Gymnasium Leifheit-Campus und der Leifheit AG gelegene Kita Lahnpiraten umgezogen. So wurde also Platz frei für die Waldwichtel, deren Kita in der Dausenauer Langgasse gerade von Grund auf saniert wird, unter anderem neue Böden und Decken, ein neues Lüftungssystem, neue Fenster und Türen und einen zweiten Rettungsweg bekommt.