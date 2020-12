Lahnstein

Der wildromantische Bach hat die Klamm auf rund zwei Kilometern tief in den Tonschiefer und Sandstein eingegraben: Die Ruppertsklamm gehört zweifelsohne zu den Höhepunkten des Rheinsteigs. Doch das Naturschutzgebiet, zwischen 1910 und 1912 von Theodor Zais erschlossen, hat aktuell ein Problem: In Zeiten der Corona-Krise suchen Menschen den Weg in die Natur, vor allem an den Wochenenden gleicht die Schlucht einem Freizeitpark. Die Stadt hat nun reagiert und schärfere Regeln für die Ruppertsklamm verfügt.