Wege mit Weitblick rund ums Naturdenkmal: Das ist die Wanderstrecke Heise Bäumchen

Von nirgendwo ist der Blick ins Blaue Ländchen und in den Taunus so schön und vor allen so weit, wie vom Heise Bäumchen in Dachsenhausen. 15 Dörfer kann man von diesem Standort aus erkennen und ihre Kirchtürme aus den Senken hervorlugen sehen. Egal, ob man zu Fuß mit dem Hund, auf einer längeren Wanderung oder einer großen Mountainbike-Tour unterwegs ist, eine Rast an diesem ungewöhnlichen Ort ist ein Muss. Interessante Routen rund um das Heise Bäumchen und den Ort Dachsenhausen gibt es genug. Und das ist der Verdienst von Michael Wieck und Wolfgang Obel.