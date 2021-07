Die Eröffnung des neuen Wanderwegs Lahn-Wein-Stieg verzögert sich ein weiteres Mal. Nach jetzigem Stand soll die insgesamt elf Kilometer lange Runde durch die Weinberglagen und Wälder von Obernhof und Weinähr im September komplett mit Wegweisern ausgestattet sein. Was das Besondere der Route ist, die man vom Deutschen Wanderverband als Qualitätsweg zertifizieren lassen will, ist bereits jetzt vor Ort an vielen Stellen zu erleben. Das angestrebte Prädikat „Traumtour“ scheint dabei gerechtfertigt.