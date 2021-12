Wechsel an der Spitze der Lahnsteiner Musikszene: Ein Mann geht, eine Frau übernimmt

Es gibt einen Wechsel an der Spitze der Lahnsteiner Musikszene: Nach mehr als 30 Jahren, in denen er Musik und Kultur in Lahnstein an der Spitze des Vereins gestaltet hat, verabschiedete sich Walter Nouvortne und übergab das Amt des Vorsitzenden an Sonja Graf. Damit ging eine Ära zu Ende.

Der seit 1988 amtierende Vorsitzende Walter Nouvortne schied auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. In einer bewegenden Rede ließ er die von ihm maßgeblich mitgeprägte Vereinsgeschichte Revue passieren: Zusammen mit Michael Stoll war Walter Nouvortne Hauptinitiator und Ideengeber für den Verein, der unter anderem das Festival „Lahneck live“, ins Leben rief, das in den ersten Jahren noch auf der Burg Lahneck stattfand, später am Rheinufer Niederlahnstein, in der Stadtmitte und heute am Rheinufer Oberlahnstein gefeiert wird und bis heute ein absoluter Publikumsmagnet für die gesamte Region ist. Ähnliches gilt für das Lulo-Reinhardt-Gitarrenfestival, das nun zum elften Mal stattfand, und das Lahnsteiner Bluesfestival, das der Verein ausrichtet. Die Musikszene ist aus dem kulturellen Leben Lahnsteins nicht mehr wegzudenken.

Und hier wurden Bande für die Ewigkeit geschmiedet: Heute ist Nouvortne zusammen mit zwei weiteren Gründungsmitgliedern, Michael Scholl und Rudi Keßler regelmäßig in einer „Rentnerwandergruppe“ unterwegs. Das Engagement in der Musikszene war für Walter Nouvortne mehr als nur eine Vereinsarbeit, es hat auch sein privates und berufliches Leben mitgeprägt.

„Ich bin sehr stolz auf das, was die Musikszene – und auch ich selbst – in den vergangenen Jahrzehnten geleistet haben und kann sehr zufrieden auf die lange Zeit zurückblicken. Genauso positiv schaue ich auch in die Zukunft unseres Vereins mit seinen vielen kreativen Köpfen. Selbstverständlich werde ich mich auch weiterhin engagieren und einbringen!“, versprach Walter Nouvortne bei der Jahreshauptversammlung, die unter 3G-Bedingungen in den Räumen des Jugendkulturzentrums stattfand. Die Mitglieder konnten aufgrund der aktuellen Corona-Lage vor Ort oder zu Hause am Computer teilnehmen.

Auf der Tagesordnung stand neben einem Jahresrückblick 2020 auch die Neuwahl des Vorstands und der Kassenprüfer. Der Vorstandswahl voraus gingen die Entgegennahme des Jahresberichtes 2020 der Vorstandsmitglieder inklusive Kassenbericht mit anschließender Aussprache und die Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfung, bei der es keinerlei Beanstandungen gab. Entsprechend wurde im Anschluss der alte Vorstand entlastet.

In seinem Amt folgt Walter Nouvortne die bisherige stellvertretende Vorsitzende Sonja Graf. Sie wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die bisherige Kassenwartin Eva Dreiser wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, ihr Amt übernimmt der bisherige Beisitzer Michael Sturm. Thomas Seggel wurde als Geschäftsführer bestätigt und Julian Kapp als Beisitzer neu in den Vorstand gewählt. Die Abstimmung erfolgte jeweils einstimmig. Als Kassenprüfer wurden die bisherigen Amtsinhaber Ralf Schröder und Pit Meurer gewählt.

Somit ist der Verein für die Zukunft auch weiterhin gut aufgestellt. Auch wenn die Planungen für das nächste Jahr durch die ungewisse Pandemielage nicht einfach sind und sogar bereits einige angedachte Veranstaltungen der Stormy-Monday-Reihe im Jugendkulturzentrum verschoben wurden, sollten Interessierte sich die Termine für das nächste Jahr schon vormerken.

Geplante Termine: 27. bis 29. Mai: Lahneck Live in den Rheinanlagen Oberlahnstein; 29. September: 42. Lahnsteiner Bluesfestival in der Stadthalle Lahnstein und 26. November: 12. Lulo-Reinhardt-Gitarrenfestival in der Stadthalle Lahnstein.