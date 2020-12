Nastätten/Rhein-Lahn

Trinkwasser ist kostbar. Nicht jedem ist das bewusst. Schließlich ist es aus dem heimischen Wasserhahn günstig zu haben: Der Arbeitspreis pro Kubikmeter Wasser beträgt in der Verbandsgemeinde Nastätten 2,36 Euro. Pro Liter sind das rund 0,24 Cent. „Wir wissen gar nicht mehr, mit dem Wasser umzugehen“, meint Ralf Solinski, Leiter der Nastätter Verbandsgemeindewerke. Er appelliert an die Bürger, sorgsam mit dem Leitungswasser umzugehen – gerade in den heißen Monaten. Denn das Trinkwasser könnte dann knapp werden.