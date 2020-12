Bad Ems

Der Blumenkorso in Bad Ems ist längst abgesagt. Der Bartholomäusmarkt aber noch nicht. „Wir wären durchaus in der Lage, innerhalb weniger Tage einen abgespeckten Bartholomäusmarkt auf die Beine zu stellen“, sagt Marktmeister Willi Willig. Das große Aber: „Wir bräuchten dringend verlässliche Definitionen und Richtlinien.“ Bis heute habe die Landesregierung noch nicht erklärt, was genau unter Großveranstaltungen, die bis mindestens 31. Oktober verboten sind, zu verstehen ist.