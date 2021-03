Langsam, aber stetig kämpft sich Bad Ems in Sachen Einwohnerzahl wieder an die 10.000er-Marke heran: Im Januar verzeichnet die Internetplattform rlpdirekt.de 9775 Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Kurstadt. Im Januar des vergangenen Jahres waren es 9735. Das sind unter dem Strich immerhin 40 Bad Emser mehr. Größer ist der Sprung allerdings, wenn man sich die Vergleichszahlen in den Dezembermonaten anschaut.