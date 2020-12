Dausenau

Manchmal hat der Corona-Lockdown auch sein Gutes: Denn ohne den fehlenden oder sehr eingeschränkten Regelbetrieb wäre der Umzug des Dausenauer Kindergartens in die ehemalige Nassauer Einrichtung am Bachberg wohl nicht so reibungslos über die Bühne gegangen. Seit Montag werden die Dausenauer Knirpse vorübergehend in Nassau betreut. Der Grund: Die Kita Waldwichtel muss dringend saniert werden.