Herold

Wo abgestorbene Fichten fallen mussten, breitet sich Fingerhut in kräftigen Violetttönen aus. Für Bert Udo Koch ist das nicht nur eine kleine Augenfreude, sondern zugleich ein Ansatzpunkt für seine „Geh-spräche“. So nennt der psychologische Coach aus Herold ein Angebot, bei dem die Natur dazu anleiten soll, über das eigene Leben nachzudenken und zu reden. Welche Quellen spenden Kraft? So könnte eine zentrale Frage lauten zwischen toten Fichten und neuen Blüten.