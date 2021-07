Sicherlich hat in den Corona-Monaten nicht mehr jeder an die Urkunde von 1296 gedacht, doch Ortsbürgermeister Hartmut Christ ist bewusst: Eigentlich hätten die Endlichhofener in diesem Jahr allen Grund, um 725 Jahre Geschichte zu feiern. Vielleicht reiche es doch noch zu einer kleinen Veranstaltung im August in Form eines Dorffestes, hoffen nun Bürgermeister und Einwohner.