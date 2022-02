Wenn nur einer zur Wahl antritt, ist das dann überhaupt eine Wahl? Bei dieser Frage wird Jens Güllering tatsächlich emotional. Der 44-Jährige aus Kestert, Verwaltungsmensch durch und durch, ist seit acht Jahren im Amt und macht sich bereit für die nächste Runde als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nastätten. Also weitere acht Jahre, so wie es auch damals in der Stellenausschreibung stand.