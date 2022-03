Vorstandswahlen bein der Kolpingfamilie St. Barbara: Ferdi Müller geht in seine letzte Amtszeit

Seit 31 Jahren ist Ferdi Müller Vorsitzender der Niederlahnsteiner Kolpingsfamilie St. Barbara und das wird auch noch weitere drei Jahre so bleiben. Das ergaben die Wahlen anlässlich der Jahreshauptversammlung.

„Allerdings ist das definitiv meine letzte Amtszeit“, stellte Ferdi Müller klar laut einer Pressemitteilung und rief die 46 anwesenden Mitglieder auf, die Zeit zu nutzen, um neue Aktive für den Vorstand zu finden.

Trotz der langen Amtszeit sind die Mitglieder mit ihrem Vorsitzenden offenbar immer noch sehr zufrieden, denn er wurde in geheimer Wahl ohne Gegenstimme wiedergewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Jürgen Dombach als Zweiter Vorsitzender, Christian Müller als Schriftführer und Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit sowie Matthias Jung, Peter Stockhausen und Claudia Hümmerich als Beisitzer. Die Kasse übernimmt nunmehr Rosmarie Eisenbarth, die sich schon in den vergangenen beiden Jahren kommissarisch um die Finanzen gekümmert hatte.

Im Jahresbericht blickte Ferdi Müller auf eine pandemiebedingt schwierige Amtsperiode zurück. Trotz Corona hätten noch viele Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt werden können, berichtete er und verwies auf die regelmäßigen Treffen der Wandergruppe, die Sammelaktion für die Hochwasseropfer im Ahrtal, die Kleidersammlungen und die Podiumsdiskussionen zur Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Lahnstein und des Landrates des Rhein-Lahn-Kreises.

Auch in 2022 hat die Kolpingsfamilie viel geplant. Die Frauengruppe trifft sich vierteljährlich, die Männergruppe alle zwei Monate, die Wandergruppe monatlich. Ihren Jahresausflug wird die Niederlahnsteiner Kolpingsfamilie gemeinsam mit der Oberlahnsteiner Kolpingsfamilie St. Martin in Form eines Schiffsausfluges nach Oberwesel unternehmen.

Schließlich standen noch Ehrungen auf dem Programm: Hans Robert Speckhardt (60 Jahre) sowie Dietmar Ferdinand, Holger Ferdinand, Renate Ferdinand, Hans Herber, Verena Kilbinger, Doris Nürnberg, Wilfried Schrupp, Gisela Schrupp, Peter Todea und Celina Todea für 25 Jahre.