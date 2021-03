Die Wahlkreise 7 (Diez/Nastätten) und 8 (Koblenz/Lahnstein) bleiben bei den rheinland-pfälzischen Landtagswahlen fest in der Hand der Sozialdemokraten. In beiden Wahlkreisen holen die SPD-Kandidaten mit deutlichem Vorsprung die Direktmandate. Und der Rhein-Lahn-Kreis gewinnt insgesamt politisch an Gewicht. Über die Landeslisten ihrer Parteien ziehen drei Bewerber der CDU, der Grünen und erstmals der Freien Wähler ebenfalls in den Landtag ein.