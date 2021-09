Lahnstein

Vorfahrt missachtet? Kollision zweier Pkw vor dem China-Garten in Lahnstein

Es war wohl nicht ganz klar, wer Vorfahrt hat oder die eindeutigen Verkehrsschilder wurden nicht gesehen: Kurz vor 13 Uhr am Mittwochmittag kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw an der Ecke Südallee/Adolfstraße in Lahnstein.