Wieder kommt es anders als gedacht, als geplant und vor allem gehofft: Ob der Karneval in Lahnstein stattfindet, steht in den Sternen, es sieht nicht nach Konfettiregen und Narretei in den Straßen aus. Das Carneval Comité Oberlahnstein (CCO) hat am Sonntag mitgeteilt, dass der Rosenmontagszug und der Kinderumzug am Karnevalssamstag abgesagt sind.