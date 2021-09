Rund 14.000 stimmberechtigte Lahnsteinerinnen und Lahnsteiner sind am kommenden Sonntag dazu aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister zu wählen. Wer wird als Nachfolger von Peter Labonte (CDU) an der Verwaltungsspitze stehen? Thomas Becher (CDU), Lennart Siefert (unabhängig) oder Marcel Will (SPD)? Kurz vor dem Urnengang haben wir die Kandidaten gebeten, uns kurz und bündig einige Fragen zu beantworten. Hier die (teils leicht gekürzten) Antworten.