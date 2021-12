Von Weihnachten muss man erzählen: In Nassau weiß man, wie

So hat sich Nadine Hofmann-Driesch die zweite Hälfte der Adventszeit nicht vorgestellt. Weil zwei ihrer Kinder unter Corona-Quarantäne stehen, ist auch sie abwechselnd mit ihrem Mann bis auf Weiteres zur Betreuung zu Hause gebunden. Dabei ist es eigentlich die Zeit im Jahr, in der die Pfarrerin mit den Kindern der Grundschule in Friedrichssegen über das Weihnachtsfest und seinen Ursprung spricht. Wie man die Frohe Botschaft Kindern am besten vermittelt und welche Hilfsmittel es gibt, um den Jüngsten davon zu erzählen, ist das Fachgebiet der dreifachen Mutter. Sie leitet die in Nassau angesiedelte Regionalstelle des Religionspädagogischen Instituts (RPI) der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN).