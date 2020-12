Von Straße abgekommen: 72-Jähriger stirbt bei Unfall

Archivierter Artikel vom 26.06.2020, 15:11 Uhr

Ein 72 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall getötet worden.

Der Unfall passierte am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr auf der Landesstraße 337 zwischen Weisel und Rettershain. Der Mann aus dem Umkreis kam laut Polizeibericht mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto streifte dabei einen Baum. Der 72-Jährige starb an der Unfallstelle. Nach Angaben der Polizei gab es keine weiteren Beteiligten an dem Unfall.