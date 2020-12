Miehlen/Nastätten

Eigentlich wäre der Nastätter Oktobermarkt an diesem Freitag bereits in vollem Gange – in Miehlen hätte die Kerb bereits zwei Wochen davor stattgefunden. Doch dieses Jahr ist anders, in vielerlei Hinsicht. Die Corona-Pandemie hat das öffentliche und private Leben stark verändert. Doch 2020 ist nicht das erste Jahr, in dem die Oktobermärkte in Nastätten und Miehlen nicht stattfinden. In der Vergangenheit haben schon einmal eine Seuche oder auch Kriege zur Absage der Feste geführt.