Ordnung in den Verkehr der Kurstadt bringen, Radfahrer besser berücksichtigen, Parkraum ausweisen – es gibt viel zu tun auf den Straßen in Bad Ems. Deswegen gab es auch immer mal wieder Schelte für die Stadt, zuletzt beim Radklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ADFC im März, bei dem Bad Ems ein Mangelhaft kassierte. Der Stadtrat weiß: Hier muss was geschehen.