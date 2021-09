„Andere Ortschaften haben auch ihre Reize“, sagt Arno Diefenbach und bringt damit indirekt zum Ausdruck, dass er „seine“ Ortschaft – logischerweise – für eine der reizvollsten in der Region hält. „Bogel ist nicht nur wunderschön gelegen, sondern hat auch viel zu bieten“, so der Ortsbürgermeister. Aber was genau?