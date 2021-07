Sein Glück habe ihn hierher geführt, sagt Fares Alkadour, der seit rund vier Jahren erfolgreich im Nassauer Rewe-Markt der Familie Pebler arbeitet – so erfolgreich, dass er nun aller Voraussicht nach in einem nächsten Schritt die Ausbildung zum Marktleiter absolvieren wird. Doch was sich im ersten Moment nach einer von Anfang an geplanten Karriere anhört, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Weg voller Unwägbarkeiten und Wendungen.