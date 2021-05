Schulbauprogramm, Klimaschutzpaket, Kita-Förderung, Unterstützung für Vereine und Kulturschaffende, Digitalpakt, Radwegekonzept: Es sind wichtige und in die Zukunft gerichtete Themen, mit denen sich der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt hat. Dass bei der vollen Tagesordnung ergebnisorientiert gearbeitet wurde, zeigt die kurze Dauer der Sitzung. Hier die wesentlichen Beschlüsse, die in den eineinhalb Stunden gefasst wurden, im Überblick: