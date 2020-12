Lahnstein

Vollsperrung nach ausgelaufenem Gefahrgut: Feuerwehreinsatz sorgt für Verkehrschaos

Auf der Bundesstraße 42 hat am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr in Höhe der Ortslage Niederlahnstein ausgelaufenes Gefahrgut aus einem Lkw für ein vollkommenes Verkehrschaos gesorgt. Was war passiert?