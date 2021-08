Wegen des Aufbaus der Radstätte muss ein Kran gestellt werden, teilt die Verbandsgemeinde mit. Durch die Vollsperrung wird die Einbahnstraßenregelung in der Kettenbrückstraße und auch in der Lahnstraße aufgehoben. Zudem werden Parkplätze in den genannten Straßen aufgrund der Maßnahme gesperrt. „Die Maßnahme kann voraussichtlich nach wenigen Tagen abgeschlossen werden“, heißt es in der Pressemitteilung.