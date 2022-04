Viele Haushalte profitieren: Telekom bietet schnellere Internetanschlüsse in Singhofen

„Homeoffice und Homeschooling haben es gezeigt: Ein bisschen mehr Geschwindigkeit am eigenen Anschluss kann nicht schaden. Schließlich soll alles ruckelfrei laufen. Da hilft das Mehr an Bandbreite, das wir jetzt in Singhofen zur Verfügung stellen“, sagt George-Stephen McKinney, Sprecher des Unternehmens.

Beim Heraufladen gibt es dem Unternehmen zufolge fortan 40 Mbit/s statt 10 Mbit/s bei einem herkömmlichen VDSL-Anschluss. Insgesamt können jetzt rund 680 Haushalte die schnellen Anschlüsse nutzen, weil die Telekom ihr Netz in der Gemeinde weiter ausgebaut hat. Die Telekom hat dafür in Singhofen neue Systemtechnik in einem grauen Kasten am Straßenrand eingebaut, was nun für höhere Bandbreiten sorgt.

„Wir haben den Datenturbo gezündet. Jetzt ist die Geschwindigkeit im Netz mehr als doppelt so schnell. Die 340 neuen Internetanschlüsse können ab sofort online, telefonisch oder im Fachhandel gebucht werden“, sagt George-Stephen McKinney.

