Das Künstlerpaar Irina und Wassily Kotykov stammt aus der Ukraine und lebt seit 20 Jahren in Deutschland. Die beiden – Irina ist Sopranistin und Chorleiterin, Wassily Pianist und Chorleiter – sind die bekanntesten Chorleiter im Rhein-Lahn-Kreis und darüber hinaus. Doch eine Sache macht ihnen derzeit zu schaffen – der Krieg in ihrer Heimat. Viele der Chormitglieder stehen den Kotykovs nun eng zur Seite, denn das Paar versucht, so vielen Menschen aus der Ukraine zu helfen wie möglich.