Bad Ems

Der erste Lockdown hat ihn zu einem kleinen Star gemacht: Jeden Abend um 19 Uhr ließ der junge E-Gitarrist Jacopo Mastrangelo auf seiner Terrasse über den Dächern von Rom seine Musik erklingen und schreibt mit seiner Hommage an seine Heimat und alle, die gegen das Coronavirus kämpfen, nicht nur in Italien gerade Geschichte. Inspiriert von diesem jungen Römer fühlen sich auch die Bad Emser Harfenistin Elke Steltner und Sopranistin Kathelijne Wagner, und sie haben sich etwas einfallen lassen, um der Kunst zu huldigen und den Menschen in dieser tristen Zeit eine Freude zu bereiten.