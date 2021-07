VGs überprüfen Kooperation: Bad Ems-Nassau und Montabaur wollen bessere Vernetzung der Wasserversorgung

Die Aufrufe zum Wasser sparen in den vergangenen Jahren machen es deutlich: Diese Ressource wird auch im Westerwald knapper. Grund genug für die Verbandsgemeinde Montabaur, die bestehenden Strukturen zu überprüfen, und strategisch aufzubereiten. In einer Vorstudie ermittelte das Ingenieurbüro Becker Bad Neuenahr in Zusammenarbeit mit den VG-Werken Montabaur jetzt die Potenziale für das Buchfinkenland und die Elbertgemeinden und stellte dem Werkausschuss erste Möglichkeiten der interkommunalen Vernetzung mit den Nachbarn der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau vor.