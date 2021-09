Das war rekordverdächtig: Gerade einmal eine knappe halbe Stunde dauerte der öffentliche Teil der Sitzung, zu der sich der Verbandsgemeinderat Loreley vor Kurzem in der Sporthalle der Loreleyschule traf. Was vermutlich in erster Linie daran lag, dass die Ratsmitglieder bei den zu fassenden Beschlüssen keinen Diskussionsbedarf mehr sahen: