Die Stadt Nassau und die Verbandsgemeinde werden keine Leerrohre in der Kaltbachstraße verlegen, die später möglicherweise genutzt werden könnten, um Glasfaser zu verlegen und damit die Bandbreite von Internetzugängen zu erhöhen. Jedoch verhandelt die Verwaltung derzeit nach eigenen Angaben mit einem Anbieter, der möglicherweise Glasfaserkabel nicht nur in ganz Nassau, sondern in der gesamten Verbandsgemeinde verlegen wird.