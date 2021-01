Singhofen/Geisig

Die Kindertagesstätten in Singhofen und Geisig werden in absehbarer Zeit saniert, umgebaut und zum Teil erweitert. Ziel ist es, die Einrichtungen auf die künftigen gesetzlichen Anforderungen in Rheinland-Pfalz vorzubereiten. Diese schreiben eine Betreuungszeit von täglich sieben Stunden vor und machen daher auch eine Mittagsverpflegung notwendig. Mit Zuschussanträgen musste sich die Verbandsgemeindeverwaltung sputen, denn spätestens heute müssen diese nach Mainz gesandt werden.