VG Nastätten

Verträge mit Deutscher Glasfaser unterschrieben: Internet soll für fünf Kommunen in der VG Nastätten schneller werden

Schnelles Internet ist für die Menschen und Betriebe zu einem wesentlichen Standortfaktor geworden. An vielen Orten investieren Kommunen nicht unerhebliche Summen, um die notwendige Glasfaser-Infrastruktur zu verlegen. Nun biete die Deutsche Glasfaser in der Region eine eigenwirtschaftliche Erschließung von ganzen Gemeinden mit Glasfaser bis ins Haus an, erklärt die Verbandsgemeinde (VG) Nastätten in einer Pressemitteilung.