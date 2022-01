Rhein-Lahn

Versand der Bescheide steht bevor: Abfallgebühren bleiben weiterhin konstant

Anfang Februar werden an die Grundstückseigentümer im Rhein-Lahn-Kreis wieder die Bescheide über die Abfallgebühren versandt. Fällig wird die Gebühr wie üblich in zwei Teilraten zum 1. März und 1. September. Die Abfallgebühren bleiben auch in diesem Jahr stabil, teilt die Verwaltung mit.