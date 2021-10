Mit „Vermisst in Nastätten“ erscheint am Donnerstag, zum Start des Oktobermarktes, der fünfte Band aus Ute Dombrowskis Nastätten-Krimireihe. Auch in den Vorjahren hat die Autorin den ersten Tag der Nastätter Kerb gewählt, um neue Abenteuer von Künstlerin Undine Nithritz und Kommissar Reiner Nickich zu veröffentlichen.