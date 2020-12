Miehlen

Seit 2016 ist das Verkehrskonzept in Miehlen ein Thema. Es entwickelt sich ein Prozess, zu dem im Herbst des vergangenen Jahres auch eine Bürgerbefragung gehörte. Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung weiterer Detailarbeit gewidmet. „Das war ein relativ buntes Potpourri an Ideen“, stellte Ortsbürgermeister André Stötzer (parteilos) am Ende einer umfangreichen Aussprache fest.