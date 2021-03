Verkauf, Abriss, Sanierung und stärkere Nutzung: Wie geht's mit Nassaus Immobilien weiter?

Abriss, Verkauf und Sanierung – das sind die angestrebten Maßnahmen für drei der sieben städtischen Immobilien, für die der aktuelle Zustand und mögliche Perspektiven in einem Nutzungs- und Sanierungskonzept zusammengetragen wurden. Während Kulturhaus, Stadthallenrestaurant und Rathaus immer wieder Thema in Sitzungen der Gremien sind, ist über die ehemalige Kita am Bachbergweg sowie das sogenannte Haus Braun in der Schlossstraße wenig zu hören. Im Falle der Alten Schule im Ortsteil Scheuern sieht das zwar anders aus, konkrete Fortschritte sind aber derzeit nicht erkennbar.