Lahnstein

Der beliebte Volksschauspieler und Karnevalist Karl Krämer hat sich an einem der vergangenen Abende mit seinem Akkordeon rausgesetzt und Rheinlieder angestimmt. Was auch den Nachbarn gefallen hat. Was der „Lohnschdener Jung“ ohne Bühne und Publikum treibt, wie er die momentane Situation empfindet und was er sich von seinen vielen Fans und Freunden wünscht, hat er uns im Interview am Telefon erzählt. Es ist Auftakt einer Reihe von Gesprächen mit Menschen aus unseren Städten und Dörfern.